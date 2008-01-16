Кабмин хочет помирить собственников ”Укртатнафты”

Кабинет министров Украины намерен урегулировать ситуацию вокруг ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) в интересах всех собственников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня после заседания Кабинета министров сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

"В отношении того, что одна из сторон не согласна с решением суда, я думаю, что мы найдем механизм урегулирования этого вопроса в интересах "Укртатнафты", потому что мы заинтересованы в стратегических отношениях, в поставках нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2007 года возглавлявший "Укртатнафту" в 2003-2004 годах Павел ОВЧАРЕНКО по решению Сумского апелляционного суда о его восстановлении в должности приступил к руководству предприятием.

С приходом на предприятие нового менеджмента во главе с председателем правления П.ОВЧАРЕНКО «Укртатнафте» удалось, вопреки неблагоприятным прогнозам, переломить негативные тенденции и выйти на прибыль. В частности, были оперативно проведены мероприятия по финансовому оздоровлению компании и скоординирована работа в сфере производственной и коммерческой деятельности. Несколько базовых мероприятий в производственно-финансовой сфере позволили компании разорвать цепь убыточных месяцев. Такая стремительная динамика обусловлена своевременными и эффективными управленческими решениями - в том числе, отказом от посредников в сфере реализации нефтепродуктов и переходом на прямые контракты с компаниями-владельцами сетей АЗС и крупными промышленными предприятиями.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».

В 2007 году «Укртатнафта» сократила переработку нефти на 11%, по сравнению с 2006 годом, до 5 млн. 632,8 тыс. тонн. В 2007 году «Укртатнафта» сократила производство бензина на 11,4%, по сравнению с 2006 годом, до 1182,9 тыс. тонн, дизельного топлива - сократила на 9,7% - до 1659,1 тыс. тонн, мазута - сократила на 16,9% - до 1405,5 тыс. тонн.