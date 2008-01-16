Шесть облэнерго и Турбоатом: Кабмин утвердил список приватизации

Кабинет министров планирует в 2008 году продать ОАО «Турбоатом» (г. Харьков).

Как передает корреспондент УНИАН, о том, что харьковский "Турбоатом" внесен в список приватизации, журналистам сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

В свою очередь, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что в этом году планируется также приватизация шести облэнерго.

Он уточнил, что речь идет о пакетах ОАО «Полтаваоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Черниговоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2007 г. своим постановлением Кабмин поручил Министерству топлива и энергетики изъять из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» акции шести энергопоставляющих компаний и передать их Фонду государственного имущества для последующей приватизации.

Правительство поручило, в частности, изъять из уставного фонда НАК «ЭКУ» пакет акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 шт. номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.), ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 шт., 13 млн. 34,3 тыс. грн.), ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 шт., 13 млн. 810 тыс. грн.), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 шт., 6 млн. 482,63 тыс. грн.), ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 шт. 11 млн. 70,34 тыс. грн.), ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 шт., 7 млн. 457,376 тыс. грн.).