Погода на 17-21 января

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы, в западной части слабый гололед. На дорогах местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Карпатах 7-12° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе до 8° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° тепла, днем 6-9° тепла.

18-19 января - на Левобережье переменная облачность, без осадков; температура ночью 5-10°, в восточных областях местами 11-14° мороза, днем 0-5° мороза. На остальной территории облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в западных и местами в северных областях небольшой мокрый снег, днем на западе с дождем; температура ночью 1-6° мороза, в степной части Крыма до 9° мороза, в западных, Одесской областях и на Южном побережье Крыма местами 0-3° тепла; днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе и юге 4-9° тепла. В Украине местами туман, на дорогах метами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

20-21 января - временами осадки (в южной, 20 января и в восточной части без существенных осадков). Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла; в восточной части ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

18-19 января - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только 19 января ночью местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

20-21 января - временами осадки. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 2-4° тепла.