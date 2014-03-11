В Украине началась весна: завтра будет солнечный день, температура поднимется до +14°

Свежая воздушная масса придет с севера континента, поэтому столбики термометров в течение дня не превысят +2+9 градусов. И лишь в западных областях и в южной части удержится теплая погода, до +9 +14 градусов, сообщает Opogode.ua.

Область высокого атмосферного давления, антициклон, и в дальнейшем будет главной причиной сухой погоды в Украине, повсюду будет светить солнце. Однако атмосферный фронт принесет небольшие дожди в восточные области и в Крым. На востоке, при снижении температуры воздуха до нуля градусов и ниже, иногда возможен мокрый снег.

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Ночью и утром местами ожидаются туманы.

На западе сухо и ясно. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 0-3 мороза, днем 3-8 тепла, на Закарпатье до +9 +14 градусов.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

В центральных областях без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

На востоке местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 3 мороза, днем 2-7 градусов тепла.

На юге существенные осадки маловероятны, лишь в Крыму ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем +4 +9, местами до +12 градусов.

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В Киеве ясная сухая погода. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днем 6-8 градусов тепла.

Ветер в Украине юго-западный, 5-12 м/с, порывистый.