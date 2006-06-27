В ближайшие дни жара не отступит

Завтра в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, на остальной территории - без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, температура ночью будет составлять 15-20°, в южной части местами 21-23°, днем 27-32°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 35°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°.

29-30 июня сохранится переменная облачность. 29 июня в западных, а днем и в северных областях, 30 июня в северных и местами центральных областях кратковременные дожди, грозы, местами град; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 15-20°, на юге до 23°; днем в западных, а 30 июня и в северных областях 24-29°, на остальной территории 27-32°, в южных областях до 34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

1-2 июля в Украине, кроме западных областей и севера Левобережья, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 1 июля существенно не изменится, 2 июля ночью 12-17°, на юге до 20°; днем 24-30°.

Завтра в Киеве и области без осадков. Температура в столице ночью будет составлять 17-19°, днем около 30°, по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

29-30 июня ожидается переменная облачность. 29 июня ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, 30 июня кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, днем 29 июня 27-32°, 30 июня 24-29°.

1-2 июля в столице и области синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Температура ночью 1 июля существенно не изменится, 2 июля - 12-17°, днем 24-29°.