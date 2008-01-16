Хорошковский купил НТН

Крупнейший в Украине медиа-холдинг U.A. Inter Mediа Group Limited завершил сделку по приобретению 60% ООО "Телестудия "Служба информации" (телекомпания НТН).

Об этом УНИАН сообщили в компании "Ренессанс Капитал".

Согласно сообщению, завершение сделки стало возможным после того, как 18 декабря 2007 года Антимонопольный комитет Украины выдал соответствующее разрешение.

«Ренессанс Капитал» выступил эксклюзивным консультантом со стороны продавца.

*** В собственности компании U.A. Inter Mediа Group Limited, которая принадлежит Валерию ХОРОШКОВСКОМУ, опосредовано находится 61% акций АОЗТ "Украинская независимая ТВ-корпорация" (телеканал "Интер"), 90% ООО "Кино-ТВ" (телеканал "Энтер Фильм"), 90 % ООО "Музыка-ТВ" ("Энтер Музыка"), телевизионные каналы К1, К2, "Мегаспорт", а теперь и НТН, а также другие медиа-активы.

«Ренессанс Капитал» - ведущая независимая инвестиционная группа, работающая на финансовых рынках в России и странах СНГ. Со времени ее основания в 1995 году Группа привлекла для своих клиентов инвестиции на сумму свыше 50 млрд. долл. США. «Ренессанс Капитал» является частью «Ренессанс Групп» - независимой группы финансовых и инвестиционных компаний, специализирующихся на высокоперспективных развивающихся рынках.