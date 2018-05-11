Импорт кладет экспорт на лопатки и шлет привет Кинаху

Эта новость – плохая. Как вчера стало известно, товарный импорт в ноябре прошлого года снова намного превысил экспорт. Рекорд месячного прироста негативного сальдо торгового баланса установлен, правда, не был, но прибавка оказалась весьма ощутимой – $1,368 млрд. Максимальный же рост отрицательного сальдо наблюдался месяцем ранее (в октябре) - $1,527 млрд. Перед тем ни в один из месяцев 2007 года величина негативного сальдо ни разу не дотягивала даже до одного миллиарда долларов.

Казалось бы, экспорт рос довольно неплохо. К примеру, за одиннадцать месяцев прошлого года по сравнению с соответствующим периодом 2006 года повысились объемы поставок товаров из Украины в страны СНГ: в Россию – на 48,8%, в Узбекистан – на 64,9%, в Казахстан – на 74,8%, в Грузию – на 65,8%. Да и в некоторые другие государства, внешнеторговый оборот с которыми у Украины весьма высок, товарный экспорт возрос значительно: в Германию – на 31,3%, в Венгрию – на 29,9%, во Францию – на 36,9%, в Объединенные Арабские Эмираты – на 41,6%, в Турцию – на 49,2%.

Однако соответствующие проценты роста импорта за этот же период выглядят еще более внушительно. Так, импорт товаров в январе-ноябре 2007 года увеличился из: Казахстана – на 73,6%, Австрии – на 46,2%, Бельгии – на 52,1%, Германии – на 37,9%, Польши – на 36,5%, Румынии – на 71,9%, Венгрии – на 59,1%, Китая – на 41,7%, Южной Кореи – на 63,1%, Японии – на 60,5%, США – на 55,5%.

Весь же товарный экспорт из Украины за одиннадцать месяцев прошлого года вырос на 27,9% и составил $44,449 млрд., а импорт увеличился на 34,2%, достигнув $54,041 млрд. Отрицательное сальдо торгового баланса за указанный период, таким образом, равняется $9,592 млрд. И это для Украины – огромная цифра!

Понятно, что эти «достижения» во внешней торговле в 2007 году лежат на совести правительства Виктора Януковича. Сейчас можно лишь со смехом вспоминать умные речи бывшего министра экономики Анатолия Кинаха, который весной-летом прошлого года говорил о многочисленных мероприятиях его ведомства по улучшению ситуации в этой сфере. Он тогда озвучивал и конкретный прогноз – в 2007 году негативное сальдо торгового баланса, дескать, будет стараниями правительства Януковича уменьшено на 20% - до $5,3 млрд. с $6,6 млрд. в 2006 году.

Теперь уже абсолютно очевидна крайняя некомпетентность Кинаха, да и всего бывшего правительства – негативное сальдо за прошлый год не сократится на 20%, а увеличится на 60-70%. Следует ожидать, что этот показатель достигнет по итогам 2007 года $10,5-11 млрд. А ведь Минэкономики под руководством Анатолия Кирилловича делало какие-то расчеты, оперировало какими-то цифрами?..

Ситуация же вполне понятна. Импорт стремительно увеличивался в последние годы вследствие того, что в Украине имели место высокие темпы повышения номинальных доходов населения, очень большая инфляция и фиксированный курс гривны к доллару.

Экспорт не поспевал за импортом также по вполне очевидной причине. По-прежнему, главной долей в украинском товарном экспорте все еще является сырьевая составляющая. Доля во всем экспорте за одиннадцать месяцев 2007 года равнялась: продукции химической и связанной с ней отраслей – 8,2%, минеральных продуктов (нефтепродукты, руда, цемент, уголь и прочее) – 8,9%, недрагоценных металлов и изделий из них – 42,4% (черные металлы и изделия из них – 40,0%).

Но, если в первой половине 2006 года мировые цены на сталь выросли в среднем на 30%, то в 2007 году повышение хотя и продолжилось, но гораздо меньшими темпами – примерно на 15%. Поэтому, хотя экспорт механического оборудования, машин, механизмов из Украины довольно сильно увеличился – на 48,8%, но его доля во всем объеме экспорта пока еще весьма невелика – 9,9%. Темпы же роста экспорта черных металлов и изделий из них по сравнению с 2006 годом значительно снизились.

Однако самое тревожное заключается в том, что данные тенденции наверняка продолжатся и в 2008 году. Можно лишь предполагать, каких значений достигнет величина негативного сальдо торгового баланса! Если продолжить имеемую цифровую динамику за 2006 и 2007 годы с применением арифметической прогрессии, то следует ожидать отрицательное сальдо в нынешнем году в районе $15 млрд. Но если брать геометрическую прогрессию, то данный показатель может достичь $17-18 млрд.

Естественно, такой дефицит внешнеторгового баланса несет в себе угрозу стабильности курса отечественной валюты – как фактор, заставляющий гривну девальвировать. Поскольку Нацбанк будет вынужден начать расходовать свой золотовалютный резерв (на сегодня он составляет около $32,5 млрд.).

Кстати, первый «сигнал» в этом плане уже прозвучал в декабре прошлого года. Пусть, не сбылись предсказания Петра Порошенко, сделанные им перед Новым годом, о снижении валютных резервов в декабре на $700 млн., но они все же сократились в прошлом месяце по данным НБУ примерно на $300 млн.

А в 2008 году данные тенденции может лишь усилиться, поскольку по сравнению с прошлым годом правительство намерено намного существеннее увеличить зарплаты, пенсии и социальные пособия. К тому же, в Украине уже начались выплаты гражданам компенсаций по обесцененным вкладам в Сбербанке СССР, на что в госбюджете предусмотрено 6 млрд. грн.

В такой ситуации с показателями внешней торговли и резким повышением социальных стандартов в Украине не вызывают удивления соответствующие оценки и прогнозы зарубежных экспертов на 2008 год. «Если цены на мировом рынке металлов понизятся, темпы роста дефицита счета внешних операций могут ускориться. В среднесрочной перспективе возможное ухудшение условий внешней торговли вместе с высокой инфляцией могут привести к увеличению давления на гривну и фактически положить конец режиму фиксированного валютного курса», - сказано, в частности, в недавнем заявлении международного рейтингового агентства Standard&Poor`s.

Кроме того, агентство говорит об увеличении рисков «перегрева» украинской экономики из-за выплат компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. «Принятие правительством Украины обязательств по выплате утраченных сбережений граждан увеличит риски «перегрева» экономики», - отмечается в сообщении. S&P считает популистским подход правительства в фискальной и квазифискальной политике, что несет риск снижения (а не повышения, как планирует правительство) покупательной способности граждан, подрыва достигнутых экономических результатов и может привести к негативным последствиям для кредитоспособности украинского правительства.

У премьер-министра же Юлии Тимошенко, как известно, совсем иные взгляды на сегодняшнее положение и перспективы украинской экономики. Она, в частности, неустанно заявляет о необходимости в будущем прибегнуть к такой антиинфляционной мере, как укрепление гривны. Что, в случае реализации Нацбанком таких шагов, несомненно, приведет к ускорению темпа роста негативного сальдо торгового баланса Украины.

Правда, как стало ясно в последние дни, в правительстве имеется и другое видение хода развития событий в экономике в 2008 году. Так, весьма любопытное заявление сделал во вторник новый министр экономики Богдан Данилишин. Он сообщил, что министерство экономики Украины прогнозирует в 2008 году инфляцию в Украине на уровне 10,5-12,5%. А эти цифры не соответствуют обещаниям Тимошенко и Турчинова - добиться не превышения роста потребительских цен в этом году 10%-ого порога.

Также Данилишин, в отличие от Тимошенко, не стал отрицать вклада в инфляционные процессы выплат компенсаций бывшим вкладчикам Сбербанка СССР. По его словам, инфляция вырастет за счет данных выплат на 1-1,5%.

Таким образом, в нынешнем Кабинете Министров есть различные взгляды на происходящее в экономике и социальной сфере государства. И это не может не радовать. Поскольку есть надежда, что новое правительство все-таки правильно оценит все сегодняшние экономические риски, и не будет делать слишком опасных «телодвижений»…

Михаил Маркелов