В Украине на этой неделе будет тепло, но к выходным похолодает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

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«На протяжении текущей недели на территории Украины каких-либо значительных изменений погодных условий не произойдет. До 15 марта будет теплая погода практически без осадков», - сказал Кульбида.

«А вот 15-17 числа следует ожидать определенных изменений в виде увеличения количества осадков», - добавил он.

По словам Кульбиды, в эти дни температура воздуха снизится ночью до 1-5 градусов мороза, а днем — 1-6 градусов тепла.

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Вместе с тем он сообщил, что уже с 18 марта следует ожидать очередного потепления и прекращения осадков, тогда как в последнюю неделю месяца существует вероятность похолодания.

«Но все это будет сопровождаться небольшими осадками, а температура воздуха ниже незначительного минуса ночью опускаться не будет», - резюмировал Кульбида.