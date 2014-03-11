Украинцам рассказали, как спасаться от хронического стресса из-за событий последних месяцев

Украинцы уже несколько месяцев находятся в сплошном напряжении, конца которого пока не видно, что провоцирует хронический стресс и депрессии.

Для того, чтобы психологически оправиться от кровавой стрельбы на Майдане, стране нужны были месяцы, вместо этого было лишь несколько дней. Едва успели закончиться столкновения на Евромайдане, в Крыму вошли войска, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Специалисты наблюдают обострения психозов и пророчат депрессии как следствие гнева людей на собственное бессилие.

Помочь себе хоть немного призывают психологи. Специалисты говорят, что лучше всего сейчас должны успокаивать ближайшие люди. Даже просто разговор на болезненные темы может дать облегчение, но при этом не являются продуктивными дискуссии.