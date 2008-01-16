Василия Аксенова сразил инсульт

Знаменитого писателя срочно доставили в больницу.

Во вторник около полудня у 75-летнего Василия Павловича резко поднялось давление, он не мог произнести ни слова, и обеспокоенные родные вызвали «Скорую помощь». Умоляли приехать как можно быстрее, однако к приезду медиков у писателя уже полностью отнялась правая сторона тела.

Доктора сразу заподозрили инсульт и срочно повезли Аксенова в ближайшую больницу в центре Москвы. Вместе с ним в клинику поехали взволнованные сын Алексей и невестка.

- Когда его привезли, Василий Павлович был в сознании, - рассказывают в клинике. - Но говорить не мог. И левой рукой все время держался за невестку, боялся отпустить ее.

Срочное обследование подтвердило: писателя действительно сразил инсульт, правую часть тела полностью парализовало. Аксенову немедленно выделили палату в неврологическом отделении, назначили курс лечения. Сейчас рядом с писателем постоянно находятся родные. А медики делают все возможное, чтобы помочь пациенту и предотвратить еще большие осложнения: дело в том, что летом прошлого года Василий Павлович перенес операцию на сердце и ему поставили кардиостимулятор.

Комсомольская правда