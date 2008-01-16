Пинзеник заверяет, что лишних денег правительство не печатает

Кабинет министров Украины планирует обеспечить инфляцию в 2008 году на уровне до 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед заседанием Кабмина журналистам сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

Он также сообщил, что на сегодняшний день 300 тысяч вкладчиков Сбербанка СССР получили возмещение сбережений, и для этого не пришлось "делать ни одной гривни эмиссии".

На сегодняшний день Минфин и Национальный банк Украины работают очень слаженно, отметил В.ПИНЗЕНИК. «Мы сделали стерилизацию около 2 млрд. грн. и работаем только на внутреннем рынке заимствований», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году возвратить вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн., в частности, за счет поступлений от приватизации. В конце декабря 2007 года ОАО «Ощадбанк» приступил к созданию реестра вкладчиков и собственников государственных ценных бумаг, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали в Украине.

10 января ОАО “Ощадбанк” получил первый в этом году транш бюджетных средств в размере 198,2 млн. долл. для проведения компенсационных выплат. 11 января банк начал первые выплаты.

15 января министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что, по прогнозу Минэкономики, инфляция в этом году в результате выплат сбережений Сбербанка СССР может увеличиться несущественно - до 1,5%.

По мнению экспертов, если в 2008 году правительству удастся сбить инфляцию до 10-11%, то это можно считать экономическим успехом.

Между тем, международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s считает, что принятие правительством Украины обязательств по выплате утраченных сбережений граждан увеличит риски перегрева экономики.

В Украине инфляция в январе-декабре 2007 года против января-декабря 2006 года составила 12,8%. Инфляция по итогам 2006 года составляла 11,6%, в 2005 году - 10,3%.