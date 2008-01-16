Эксперты советуют Тимошенко, как бороться с коррупцией

Правительство Тимошенко провозгласило борьбу с коррупцией одним из приоритетов. Но как лучше это делать? Во вторник в Киеве на «круглом столе» об этом советовались украинские и международные эксперты.

Если новое украинское правительство хочет в действительности бороться с коррупцией, а не только декларировать это, то ежегодно из госбюджета на эти мероприятия должно выделяться 0,5%, считает эксперт Совета Европы Бертран де Спевиль. Он говорит, что без значительного финансирования, политической воли и поддержки населения антикоррупционной программы Украина не сможет преодолеть это явление. «Все, что написано в украинской программе борьбы с коррупцией, не является четким планом. Вам нужная настоящая стратегия, где будет предусмотрена четкая координация антикоррупционных мероприятий. Этим должно заниматься отдельное ведомство», - убежден Бертран где Спевиль. Европейский эксперт раскритиковал намерения украинской власти создать антикоррупционный орган при Минюсте Украины. По его мнению, это должен быть единый независимый орган, которому делегированы правоохранительные и просветительские полномочия.

Немецкая волна