Днепропетровщина остается территорией стабильности и порядка - ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «сейчас уровень преступности не превышает средних показателей. В дальнейшем правоохранительные органы области будут работать над профилактикой и снижением этих показателей. В частности, работа будет направлена на снижение уровня коррупции».

По его словам, стабилизация ситуации наблюдается как в плане уличной и тяжкой преступности, так и в плане конфликтов во время публичных акций.

«На этой неделе состоялся ряд публичных акций, которые прошли без всяких фактов столкновения и вандализма объектов коммунальной собственности. Власть региона и правоохранительные органы в полном объеме обеспечили конституционное право участников пикетов, митингов и прочее», - сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА.

Читайте такжеПосле назначения губернатором, Коломойский поехал на завод по производству баллистических ракет

По словам Олейника, в настоящее время «в нормальном режиме работают служба безопасности и милиция». Уже проведена переаттестация работников подразделения, который был создан на базе бывшего спецподразделения «Беркут». Также с личным составом активно работает психолог.

Заместитель губернатора Днепропетровской области заявил, что областная власть будет всеми законными методами бороться с попытками дезинформации людей относительно ситуации в Украине и регионе.

Олейник прибавил, что в Днепропетровской области в усиленном режиме контролируется миграционная ситуация, благодаря чему на территорию области не была допущена ни одна большая группа провокаторов.