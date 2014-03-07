Украина отзывает своих военнослужащих, пребывающих на учениях в России

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх принял решение о расторжении контракта № 173/3/804-1 от 28 декабря 2011 года “О приеме на учебу в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации военнослужащих Вооруженных сил Украины” в соответствии со статьей 20 настоящего контракта, а также о досрочном прекращении учебы и отзыве военнослужащих ВСУ из военно-учебных заведений Министерства обороны РФ в соответствии со статьей 17 и пунктом 13.5 статьи 13 контракта, и в соответствии с действующим законодательством.

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26 военнослужащих ВСУ, которые проходят учебу в России, будут отозваны в Украину, где продолжат военную службу.