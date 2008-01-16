Американцы готовят второй вариант вручения «Оскара»
08:01, 16 января 2008Общество
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Американская киноакадемия готовит два варианта сценария для проведения 80-й церемонии вручения премии «Оскар», которое намечено на 24 февраля 2008 года. Как пишет журнал The Vanity, ежегодная церемония может пройти по обычному сценарию, однако, в связи с забастовкой голливудских сценаристов, возникла необходимость создания второго варианта события. Детали второго сценария не разглашаются.
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