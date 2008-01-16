Севастопольский горсовет требует остановить резкий рост цен

Севастопольский городской cовет призывает Кабинет министров Украины и городскую администрацию принять меры для наведения порядка в ценообразовании.

Как передает корреспондент УНИАН, в принятом сегодня на сессии обращении к Кабинету министров Украины депутаты горсовета выражают «глубокое беспокойство в связи с резким ростом цен на товары первой необходимости».

Горсовет считает необоснованным повышение цен на некоторые продукты питания и указывает на отсутствие должного контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере ценообразования и упреждающих мер со стороны горгосадминистрации.

«В Севастополе с 01.01.2008 года резко возросли цены на хлебобулочные изделия, на мясо и молочную продукцию. Рост цен на хлеб составил более 25%, а на отдельные виды продукции - до 50 %. Растут цены на коммунальные услуги и транспорт. Местные органы исполнительной власти постоянно обращаются в городской совет с предложением повысить цены на тепло, горячее водоснабжение, водообеспечение, мотивируя эти предложения ростом цен на энергоносители», - отмечается в обращении.

При этом, как говорят депутаты, «темпы роста на товары и услуги значительно опережают темпы роста доходов населения, что приводит к ухудшению уровня жизни значительной части населения, дискредитирует принимаемые правительством меры на повышение пенсии и зарплаты».

В связи с ситуацией, складывающейся на рынке цен на предметы первой необходимости и услуги, Севастопольский городской совет призывает правительство «принять необходимые государственные меры для недопущения необоснованного повышения цен».

Депутаты также предложили Севастопольской городской государственной администрации «незамедлительно принять меры в рамках действующего законодательства для наведения порядка в ценообразовании в городе Севастополе».