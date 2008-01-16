Сенатор Лугар ищет способы ослабить контроль России в энергетике

Альтернативные транскаспийские маршруты поставок нефти и газа из Казахстана и Туркмении в Европу в обход России позволят ослабить российский контроль над энергоресурсами и укрепить независимость стран региона, заявил зампредседателя сенатского комитета по иностранным делам США, сенатор-республиканец Ричард Лугар.

В распространенном в Вашингтоне заявлении по итогам визита в Астану и Ашхабад 13-14 января Лугар сообщил, что "Казахстан и Туркмения в транспортировке своих нефти и газа на мировые рынки практически полностью зависят от России, а Россия порой демонстрирует готовность использовать свой контроль над этими поставками в политическим целях за счет наших европейских союзников".

"Открытие транcкаспийских экспортных маршрутов ослабит контроль России над энергопоставками, а многовариантность экспортных возможностей укрепит политическую независимость Казахстана и Туркмении", - отметил сенатор, добавив, что в ходе его переговоров "казахские и туркменские официальные лица выразили готовность работать по этим вопросам с США и своими соседями".

Лугар особо отметил итоги своего визита в Ашхабад.

"С момента вступления в должность президента Бердымухаммедова в Туркмении произошли огромные изменения. У меня была откровенная беседа с президентом, который выразил решительное желание развивать конструктивные отношения с США", - цитирует сенатора РИА "Новости".

Отметив, что "стратегические и экономические интересы США пересекаются в Центральной Азии", заместитель главы сенатского комитета заявил, что "этот регион должен стать более приоритетным во внешнеполитических планах США".

Лугар сообщил также, что частью его переговоров с представителями правительства Казахстана был вопрос о Кашаганском нефтегазовом месторождении в Каспийском море, вокруг которого между зарубежными инвесторами и казахскими властями возникли разногласия.

Сообщив, что для урегулирования этого вопроса руководители крупнейших нефтяных компаний находились 13 и 14 января в Астане, Лугар, встречавшийся со всеми сторонами, выразил удовлетворение в связи с тем, что в ходе состоявшихся переговоров "было быстро найдено конструктивное решение".

С 15 января Ричард Лугар находится в Киеве, сегодня он встретился с Президентом Виктором Ющенко и членами оппозиционного правительства Партии регионов.