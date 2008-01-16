В Донецке средняя зарплата выросла на 30,5%

Среднемесячная зарплата жителя Донецка за январь-ноябрь 2007 превысила 300 долларов США, и составила 1627,08 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По его данным, эта сумма на 27,7% выше уровня 2005 года и на 30,5% выше соответствующего периода 2006 года. Она также на 8,7% выше среднеобластного показателя, который составляет 1507,87 грн.

Также достигнутый уровень средней зарплаты почти в 3 раза превышает размер прожиточного минимума, отметил мэр.