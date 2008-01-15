Обращение Ющенко, Тимошенко и Яценюка к генсеку НАТО

Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина–НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

Об этом идет речь в совместном обращении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ. Текст обращения размещен на официальном сайте Президента Украины.

В обращении отмечается, что со времени возобновления независимости в 1991 году Украина прошла длительный путь сближения с НАТО: от плодотворного сотрудничества в рамках Программы «Партнерство ради мира» и специальных отношений в формате Хартии об особом партнерстве до эффективного взаимодействия в рамках Плана действий Украина–НАТО и Интенсифицированного диалога по вопросам членства и соответствующих реформ.

Политика евроатлантической интеграции определена национальным законодательством, не направлена против третьих государств и имеет целью будущее членство Украины в Организации Североатлантического договора, о чем посоветуемся с украинским народом.

Полностью разделяя европейские демократические ценности, государство осознает себя частью евроатлантического пространства безопасности и готово вместе с НАТО и партнерами Альянса при равных условиях противодействовать общим угрозам безопасности. Именно поэтому Украина будет углублять и расширять это направление сотрудничества с Альянсом, обеспечивая последующее участие в миротворческих и антитеррористических операциях, которые осуществляются под эгидой НАТО, отмечается в документе.

Как отмечают руководители государства, Украина является надежным партнером Альянса и в своей внешней политике, поддерживая в тех или других форматах, в частности в рамках ООН и ОБСЕ, или путем присоединения к позиции ЕС, современные подходы относительно решения неотложных проблем европейской и мировой безопасности.

Украина активно взаимодействует с государствами-членами НАТО в рамках новых механизмов сотрудничества по соблюдению и выполнению базовых договоров по проблематике международной безопасности. Наше государство, в частности, присоединилось к «Инициативе по безопасности в отрасли нераспространения», «Глобальной инициативе борьбы с ядерным терроризмом», Группе восьми «Глобальное партнерство против нераспространения оружия массового уничтожения и соответствующих материалов».

В обращении отмечается, что Украина является признанным региональным лидером и выступает за укрепление региональной безопасности, в частности в рамках ОЧЕС, ГУАМ, Центральноевропейской инициативы – при тесном сотрудничестве с НАТО и Европейским Союзом.

По убеждению авторов обращения, глубинным и необратимым демократическим преобразованиям стали сегодня объективными предпосылками решения принципиально важных вопросов для полного достижения всех критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.

Углубление широкомасштабных реформ в политической, экономической, оборонной, безопасности, правовой и других сферах, что имеет целью укрепление демократических институций, благосостояния и безопасности украинского народа, является нашим главным приоритетом, отмечают руководители Украины.

По их словам, важным направлением деятельности остается планомерная и целеустремленная информационно-разъяснительная работа по широкому кругу вопросов сотрудничества Украины с НАТО. Программа правительства предусматривает на это существенное увеличение бюджетных ассигнований.

Президент, спикер и председатель парламента Украины надеются, что “достигнутый Украиной прогресс в рамках Интенсифицированного диалога по вопросам членства и соответствующих реформ в ближайшее время будет признан Альянсом. В настоящее время Украина заинтересована в присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО”.

“Рассчитываем на то, что уровень готовности нашего государства к новым обязательствам станет основой для позитивного ответа во время следующего саммита Украина – НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года”, - отмечается в обращении за подписями В.ЮЩЕНКО, А.ЯЦЕНЮКА и Ю.ТИМОШЕНКО.