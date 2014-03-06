Российский криминал начал расшатывать порядок в украинских тюрьмах - тюремщики
Российские криминальные авторитеты пытаются нарушить порядок в украинских учреждениях исполнения наказаний.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Сидоренко сообщил сегодня на брифинге.
“Мы имеем информацию, что есть определенные попытки разного рода криминальных лидеров, в первую очередь российских, которые могут влиять на уголовный мир, содержащийся сегодня в учреждениях исполнения наказаний, влиять на ситуацию и каким-то образом добиваться нарушения порядка”, - заявил он.
Читайте такжеВ Крыму неизвестные пытались взять под контроль тюрьмы
Также Сидоренко прибавил, что “сегодня такие попытки пресекаются и принимаются все необходимые меры, чтобы этого не допустить”.
Сидоренко заметил, что “российские криминальные авторитеты по телефону передают призывы, что нужно поднимать колонию или следственный изолятор для того, чтобы создать какую-то опасность, чтобы таким образом влиять на сегодняшнюю власть”.