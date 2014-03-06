Российский криминал начал расшатывать порядок в украинских тюрьмах - тюремщики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Сидоренко сообщил сегодня на брифинге.

“Мы имеем информацию, что есть определенные попытки разного рода криминальных лидеров, в первую очередь российских, которые могут влиять на уголовный мир, содержащийся сегодня в учреждениях исполнения наказаний, влиять на ситуацию и каким-то образом добиваться нарушения порядка”, - заявил он.

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Также Сидоренко прибавил, что “сегодня такие попытки пресекаются и принимаются все необходимые меры, чтобы этого не допустить”.

Сидоренко заметил, что “российские криминальные авторитеты по телефону передают призывы, что нужно поднимать колонию или следственный изолятор для того, чтобы создать какую-то опасность, чтобы таким образом влиять на сегодняшнюю власть”.