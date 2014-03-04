Жителей Житомирской области призывают общаться с россиянами в социальных сетях

Житомирский областной совет призвал жителей области активизировать общение с жителями России для донесения правдивой информации о ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал в ходе внеочередной 21 сессии Житомирского областного совета, где сегодня, 4 марта, рассматривается общественно-политическая ситуация в Украине, заместитель председателя областного совета Руслан Годованый.

"Я обращаюсь от руководства облсовета к жителям Житомирской области с призывом начать информационное общение с российскими гражданами собственными силами", - отметил он.

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Годованый подчеркнул необходимость доносить до россиян правдивую информацию о ситуации в Украине.

«Если каждый из нас хотя бы раз в день будет добавлять себе в друзья в социальных сетях хотя бы одного жителя России, переписываться с ним на русском языке, репостить правильные меседжи, объяснять, что у нас другая страна, вести пропагандистскую работу на территории России, то кремлевские вожди будут себя чувствовать очень неудобно. Наши миллионные информационные посылы в социальных сетях – это наша информационная атака», - подчеркнул он.

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По убеждению Годованого, руководство России боится донесения до россиян правдивой информации о состоянии дел в нашем государстве.

"Ведь больше всего, чего боится властная верхушка Российской Федерации – это того, чтобы россияне ни в коем случае не узнали правду об Украине", - сказал заместитель председателя облсовета.