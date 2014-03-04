Выплата пенсий крымчанам началась на день раньше графика - Минсоцполитики

«В Крыму выплата пенсий профинансирована полностью. Вчера - на день раньше - начали выплату пенсий гражданам Украины. Средства для этого есть, и мы работаем в нормально режиме», - сказала Денисова.

Она также добавила, что средства будут найдены и для пенсионеров в других регионах. Первый транш, по словам Денисовой, составляет 3,4 млрд грн, и эти средства есть. «Относительно выплат по социальному страхованию - по больничным, по безработице, по уходу за детьми после родов - долги остаются в размере порядка 715 млн грн. Мы принимаем все меры, чтобы рассчитаться по этим долгам», - сказала Денисова.

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Ранее министр заявляла, что средства на финансирование пенсий в Украине в марте будут найдены в нужном объеме.

По словам Денисовой, предприниматели возобновили платежи по линии Пенсионного фонда в объемах «несколько больших, чем даже ожидалось».