Сегодня в Луганске разговаривали на украинском языке - в знак солидарности со Львовом
На улицах города активисты Луганска раздавали листовки, в которых львовяне призывают жителей Востока и Юга Украины забыть о спекуляциях вокруг языкового и национального вопросов.
В Луганске сегодня активисты гражданского сектора Евромайдана провели уличную языковую акцию "Во Львове сегодня говорят по-русски, а в Луганске по-украински в знак солидарности".
Как передает корреспондент УНИАН, акция началась в 14.30 возле Луганского национального университета им. Тараса Шевченко.
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Во время акции были розданы более 700 листовок с обращением львовян к жителям Востока и Юга Украины, в котором они призывают забыть о спекуляциях вокруг языкового и национального вопросов, и заявляют о том, что весь сегодняшний день будут говорить исключительно на русском языке.
Стоит отметить, что к предложению общаться сегодня на украинском языке дома, в транспорте и на работе жители города отнеслись позитивно.
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«Надеемся, наша акция обратила внимание людей не столько на языковой вопрос, сколько на необходимость консолидироваться вокруг более важных вопросов, ведь мы единый народ», - сказали активисты на украинском языке.