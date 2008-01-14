Муратова приехала в Киев снимать фильм о «простых и внятных вещах»

Завершился одесский этап съемочного периода нового фильма Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», следующие съемки пройдут в Киеве.

Актрисе Ренате Литвиновой в новом фильме Муратовой досталась роль богатой бездетной дамы, спешащей навстречу своему счастью - маленькому брошенному мальчугану, случайно найденному для нее мужем, в предновогоднюю ночь. Роль супруга Литвиновой сыграл Олег Табаков.

Сценарий к картине написал киевский драматург Владимир Зуев в соавторстве с Кирой Муратовой.

Детские роли в фильме исполняют Лена Косюк и Рома Бурлака, а взрослых героев играют Нина Русланова, Георгий Делиев, Наталья Бузько, Жан Даниель, Юрий Невгамонный, Филипп Панов, другие.

«Мне посчастливилось играть роль нищего, сумасшедшего проповедника, которого избивают беспризорники в сыром грязном ангаре. Тем не менее, на площадке царит атмосфера душевного тепла и комфорта», - говорит Георгий Делиев. – «Что касается фильма в целом, мне кажется, Кира вновь удивит и поразит кинозрителей новыми открытиями в понимании человеческой души».

Кира Муратова отметила, что речь в фильме идет о простых и внятных вещах.

«Голод, холод, сиротство, бедность, богатство - все это простые, внятные вещи, открыто и серьезно рассказывающие о своей сущности. Никаких головоломных психологических или формальных изысков не заложено в этом сценарии. Ну, разве что, одна забавная загадка человеческой природы - загадка потребности игры», - сказала она.

Выход фильма на экраны запланирован на 2008 год.

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