Во Львове ГАИ будет работать на автомобилях с частными номерами - Садовый

Во Львове сегодня снова начнет работать Государственная автомобильная инспекция, но на автомобилях с частными номерными знаками и представителями муниципальной дружины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил во время брифинга городской голова Львова Андрей Садовый.

«С сегодняшнего дня ГАИ будет работать на частных номерах. К тому же, в каждой машине будут находиться представители муниципальной дружины, поскольку мировая практика показывает, что ГАИ также будет работать в тесной координации с органами местного самоуправления», - отметил Садовый.

Также мэр Львова заявил, что в связи с низким уровнем доверия к милиции, Верховная Рада должна внести изменения в законодательство по поводу подчинения ее городской власти.

Читайте такжеВо Львове объявлен трехдневный траур

«Все мы прекрасно понимаем, что уровень доверия сегодня в милицию критически низок. Итак, я считаю, что Верховная Рада должна внести изменения в законодательство, и милиция по общественной безопасности должна быть подчинена местным органам власти, которые избираются на выборах и к которым есть доверие. Таким образом милиция может быть постоянно с народом и работать для людей», - отметил Садовый.

«Полковник Зюбаненко, который руководит милицией Львова, готов это подтвердить, потому что это нормальная европейская практика. Предложения сегодня будут направлены мной к депутатам Верховной Рады», - добавил Садовый.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля во Львове протестующие захватили здание облгосадминистрации, УМВД, УСБУ, прокуратуры, налоговой и двух райотделов милиции. Также возле здания городского управления ГАИ люди захватили несколько патрульных автомобилей ГАИ, которым ночью разъезжали по улицам города.