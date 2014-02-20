В Умани неизвестный расстрелял милицейский автомобиль - СМИ
01:01, 20 февраля 2014Общество
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В городе Умань Черкасской области вечером 18 февраля неизвестный молодой человек расстрелял милицейский автомобиль.
Как сообщает издание «Вечерняя Умань», нападение произошло примерно в 18.30. Парень выстрелил 5 раз в новый патрульный автомобиль Toyota Prius.
Лишь одна пуля попала в авто. Автомобиль стоял уже не первый день в центре Умани между картинной галереей и городским советом.
Пострадавших нет. Милиция не дает никаких комментариев.
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