Бродяги убили женщину из-за просьбы не ругаться матом

В городе Джанкой (Крым) бродяги убили пожилую женщину из-за того, что она попросила их не ругаться нецензурными словами.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму, 60-летняя жительница Джанкоя возвращалась с работы домой через парк. Женщина сделала пьяным мужчинам, которые грязно ругались, замечание. В ответ на это один из бродяг достал из-за пазухи кухонный нож, схватил женщину за руку и начал наносить удары.

«Не желая останавливаться, садист изрезал до неузнаваемости лицо жертвы. Когда пострадавшая перестала дышать, пьяные бродяги стали еще громче ругаться, обвиняя друг друга в убийстве», - сообщает милиция. Через некоторое время местный житель стал свидетелем их драки и обратился в милицию.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых: бродяг 44 и 38 лет, оба ранее судимых за кражи. В настоящее время по делу ведется следствие.