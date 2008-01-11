”Беркут” блокировал Криворожскую таможню

Сегодня с 11.00 до 12.45 робота Криворожской таможни была блокирована подразделениями “Беркут” и сотрудниками отделения государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ОГСБЭП) Криворожского городского управления УМВД в Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба таможни.

Согласно сообщению, на всех этажах таможни вооруженные люди в масках перекрыли выходы, полностью ограничив передвижение работников таможни по административному помещению.

Согласно санкции прокурора города Кривого Рога Сергея БОРИСОВА в кабинете начальника таможни проводился обыск на основании Постановления о проведении обыска от 26 декабря 2007 г. с целью выявления и изъятия технологической схемы взаимодействия таможенного поста “Криворожсталь” с соответствующими службами Криворожского отделения железной дороги и комбината “Криворожсталь” при таможенном оформлении грузов, утвержденного 12 декабря 2002 г., а также книги регистрации приказов Криворожской таможни за 2002 г. Эти действия были проведены в рамках уголовного дела №58079413, возбужденного в отношении служебных лиц Криворожской таможни согласно ст. 364 ч.1 Уголовного кодекса Украины.

Начальник таможни Николай ЛУКАШ в связи с этим заявил, что сотрудники подразделения “Беркут” и ОГСБЭП Криворожского ГУ УМВД в Днепропетровской области осуществили незаконные действия в отношении должностных лиц таможни, а именно: захватили помещение таможни и почти на два часа парализовали работу государственного учреждения. “Это не первый случай безосновательных нападок на руководство таможни. В прошлом неоднократно в отношении руководителей таможни и меня лично возбуждались уголовные дела, которые были признаны судами разных инстанций безосновательными. Следовательно, на сегодня я подчеркиваю, что существует предвзятое отношение к Криворожской таможне со стороны прокурора города С.БОРИСОВА, который, я считаю, ставит целью отстранение меня от должности с тем, чтобы на руководящих должностях в таможне были другие лица, которые были бы выгодны ему”, - заявил Н.ЛУКАШ.