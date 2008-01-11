Три причины, почему Киев не расширяется

Первый заместитель киевского городского председателя Анатолий ГОЛУБЧЕНКО назвал три основных причины, из-за которых затягивается утверждение границ между Киевом и Киевской областью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, когда будут утверждены границы Киева.

«Есть три точки проблемные, где мы не можем найти общего мнения. Мы над этим работаем. Во-первых, это Коцюбинское, которое в Киеве, но областного подчинения. Вторая проблема – это въезд с Вышгородского шоссе. И третья – это остров Великий», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, если власти Киева и области договорятся по этим трем проблемным точкам, то границы будут утверждены. И для этого даже не надо выносить вопрос на рассмотрение Верховной Рады.

Первый заместитель председателя КГГА также уважает, что Киев должен быть ограничен второй Кольцевой дорогой, которая строится вблизи столицы.

«Я думаю, что сейчас этот вопрос (утверждение границ между Киевом и областью – УНИАН) отложится в связи со строительством второй кольцевой дороги», – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.