Кабмин выставит на приватизацию уже приватизированные предприятия?
Если первая попытка была "непрозрачной"
Кабинет Министров Украины планирует пересмотреть план приватизации на 2008 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге.
«Сегодня правительство работает над уточнением плана приватизации на 2008 год», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
По его словам, в список предприятий, приватизацию которых планируется провести в текущем году, могут войти ранее приватизированные предприятия, продажа которых, по мнению теперешнего правительства, была проведена непрозрачно. При этом А.ТУРЧИНОВ не сообщил названия предприятий, которые могут быть внесены в список.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2007 г. заместитель главы Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что перечень предприятий, государственные пакеты акций которых подлежат приватизации в первоочередном порядке в 2008 году, будет утвержден Кабинетом Министров Украины после назначения нового председателя Фонда госимущества Украины.
Он сообщил, что новый руководитель ФГИУ будет назначен в ближайшее время. По словам Д.ПАРФЕНЕНКО, 29 декабря 2007 г. на заседании Кабмина Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что 8 января она планирует провести совещание по проблемным вопросам приватизационных процессов.
В госбюджете на 2008 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 602 млн. грн.