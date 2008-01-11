Кабмин выставит на приватизацию уже приватизированные предприятия?

Кабинет Министров Украины планирует пересмотреть план приватизации на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге.

«Сегодня правительство работает над уточнением плана приватизации на 2008 год», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, в список предприятий, приватизацию которых планируется провести в текущем году, могут войти ранее приватизированные предприятия, продажа которых, по мнению теперешнего правительства, была проведена непрозрачно. При этом А.ТУРЧИНОВ не сообщил названия предприятий, которые могут быть внесены в список.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2007 г. заместитель главы Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что перечень предприятий, государственные пакеты акций которых подлежат приватизации в первоочередном порядке в 2008 году, будет утвержден Кабинетом Министров Украины после назначения нового председателя Фонда госимущества Украины.

Он сообщил, что новый руководитель ФГИУ будет назначен в ближайшее время. По словам Д.ПАРФЕНЕНКО, 29 декабря 2007 г. на заседании Кабмина Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что 8 января она планирует провести совещание по проблемным вопросам приватизационных процессов.

В госбюджете на 2008 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 602 млн. грн.