Журналистов арестовали за съемку дач в Конче-Заспе

Cегодня в Конче-Заспе (Киев) во время работы задержана съемочная группа СТБ и журналиста интернет-издания «Обозреватель» Татьяна ЧОРНОВИЛ.

Как сообщила “Телекритике” по телефону Т.ЧОРНОВИЛ, она вместе со съемочной группой СТБ (журналист Павлина ВАСИЛЕНКО и оператор Юрий ДОЛГОРУЧКО) поехали снимать государственные дачи на территории Конче-Заспы.

«Мы это уже делаем не первый раз. Это те государственные дачи, где проживает сейчас нынешний Президент, экс-президент КУЧМА, другие высокопоставленные должностные лица, в том числе МОРОЗ, ЛИТВИН, СИМОНЕНКО. Во время нашей работы нас задержали работники государственной охраны, а затем передали милиции. Сейчас нас везут в Голосеевский райотдел. Сначала у нас забрали мобильные телефоны, правда, потом отдали», - сказала Т.ЧОРНОВИЛ.

Она также отметила, что обращаются с ними корректно, хотя сначала и хотели забрать удостоверение, видеокассету с записью.

По словам шеф-редактора новостей СТБ Алексея ВЫСОЦКОГО, который уже ожидает задержанных в Голосеевском РОВД, он сначала хочет встретиться со съемочной группой, разобраться, в чем дело, выяснить, были ли с их стороны нарушения.

«По моей информации, работники милиции ведут себя с задержанными достаточно корректно. Единственное, что сначала забрали у них мобильные телефоны. Параллельно со мной ситуацию изучают наши юристы», - сообщил А.ВЫСОЦКИЙ.