Турчинов допускает выплату компенсаций долгов СССР в долларах и евро

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ допускает проведение выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР в долларах или евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня на брифинге.

Он отметил, что, учитывая тот факт, что значительная сумма средств для выплаты компенсаций будет взята за счет проведения приватизации, в которой могут принимать участие и иностранные инвесторы, рассчитываясь за предприятия валютой, выплата компенсаций в долларах или евро является вполне вероятной.

При этом А.ТУРЧИНОВ добавил, что те граждане, которые захотят получить компенсацию в национальной валюте, не будут иметь с этим никаких проблем.