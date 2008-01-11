Суд в Виннице освободил из-под стражи российского оппозиционера

Апелляционный суд Винницкой области освободил гражданина Российской Федерации, члена запрещенной в России Национал-большевицкой партии (НБП) Михаила ГАНГАНА из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, суд освободил М.ГАНГАНА на основании решения о предоставлении ему статуса беженца.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2007 г. работники УБОП Управления МВД в Винницкой области задержали российского оппозиционера М.ГАНГАНА, который был объявлен РФ в международный розыск через каналы Интерпола. 2 января 2008 г. Замостянский райсуд Винницы дал согласие на временный арест М.ГАНГАНА сроком на 40 суток.

Украинские правозащитники и ведущие оппозиционные политики России призвали украинскую власть отказать России в экстрадиции М.ГАНГАНА и предоставить ему статус беженца.

10 декабря М.ГАНГАН обратился в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с заявлением о предоставлении ему статуса беженца в Украине.

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА пообещал, что украинские компетентные органы тщательным образом изучат комплекс вопросов, возникших в связи с пребыванием М.ГАНГАНА в Украине и его обращением в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.