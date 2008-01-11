Дубина рассказал Президенту, что происходит в ”Нафтогазе”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поставил перед председателем Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ требование привести в 2008 году работу «Нафтогаза Украины» к стабильным финансовым показателям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЮЩЕНКО с О.ДУБИНОЙ.

«Необходимо найти концепцию 2008 года, чтобы финансово компания была самодостаточной, чтобы те риски, которые были накоплены в прошлом, были сняты», - сказал Президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что после внесения изменений в государственный бюджет на 2008 год вопроса «финансового банкротства, финансового преследования» НАК должны быть снятые.

Отдельно должна быть сформирована программа развития компании, которая, среди прочего, должна предусматривать содержание государством контроля над газотранспортной сетью, сказал В.ЮЩЕНКО.

Со своей стороны, председатель НАК О.ДУБИНА доложил главе государства о начале работы комиссии по вопросам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Нафтогаза Украины», которая была создана в соответствии с указом Президента от 9 января.

Сегодня, 11 января, комиссия, возглавляемая первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ, провела первое организационное заседание. О.ДУБИНА сообщил, что перед комиссией поставлена задача в кратчайшие сроки представить на рассмотрение Президента и премьер-министра результаты своей работы. Он также подтвердил готовность «Нафтогаза Украины» предоставить все необходимые документы для проверки, чтобы она была эффективнее и не затягивалась во времени.

Председатель «Нафтогаза Украины» отметил состояние дел в компании как крайне неудовлетворительные и передал Президенту данные относительно основных показателей работы компании. Он также указал на усиленную налоговую нагрузку на компанию.