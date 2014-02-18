В Каневском водохранилище обнаружены маслянистые пятна

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Днепровской экологической прокуратуры, 17 февраля экологическая прокуратура начала проверку по факту возможного загрязнения Каневского водохранилища.

Киевской межрайонной экологической прокуратурой дано поручение Государственной экоинспекции и органам рыбоохраны безотлагательно провести проверку факта возможного загрязнения Каневского водохранилища вблизи с. Стайки.

Специалисты экологической инспекции уже отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований по установлению содержания химических веществ в воде. Пятна черного цвета маслянистого происхождения обнаружены в 50 метрах от берега Днепра.

Кроме того, органами государственного контроля принимаются меры по выявлению вероятных источников загрязнения и установлению виновных лиц.

Расследование факта загрязнения Днепра находится под контролем прокурора Днепровской экологической прокуратуры.