Томенко говорит, что тысяча гривен - это только начало

Заместитель председателя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО заверяет, что выплата компенсаций вкладчикам «Ощадбанка» не приведет к скачку инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Тернополе.

Н.ТОМЕНКО выразил уверенность, что «профессиональности ПИНЗЕНИКА (министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК - УНИАН) и СТЕЛЬМАХА (председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ - УНИАН) достаточно для этого».

«Все зависит не от количества социальных проектов, а от деятельности правительства и синхронизации его работы с Нацбанком. Вот правительство ЯНУКОВИЧА ничего не возвращало, а инфляция составляет 16,6%», - отметил Н.ТОМЕНКО. Он заверил, что правительство будет делать все для того, чтобы социальные проекты не были «съедены» инфляционными процессами. «Мы понимаем, что никому не нужна такая поддержка людей, когда инфляция будет, скажем, 17%», - подытожил депутат.

Он также заявил, что коэффициент возвращения сбережений, который сейчас составляет 1,05, будет пересмотрен.

«Сейчас мы выходили из возможностей государства. Говорят, что возвращаем мало. Но нам нужно было найти баланс, чтобы и экономику поддержать, и отдать долги. Это лишь первый шаг, никто не закрывает тему», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что более логично было бы дождаться, пока «Ощадбанк» создал бы реестр, на что пошло бы один-два года, а уже потом начать выдавать деньги. «Мы же пошли более человечным путем. И нужно иметь толерантность прежде, чем сейчас нас критиковать или говорить, что сумма компенсаций мала. Никто же не возмущался, когда выдавали только по 50 грн., а мы выдаем по 1 тыс. грн. И это только начало. Еще будем редактировать эту программу в части сумм и механизмов компенсаций», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также добавил, что независимо от того, когда будет пересмотрен коэффициент возвращения сбережений, на первом этапе все вкладчики «Ощадбанка» получат по 1 тыс. грн. «Сейчас должны стартовать таким способом, чтобы хватило денег в бюджете», - объяснил он.