Завтра в Украине начнется похолодание, по всей территории ожидаются туманы

Атмосферное давление начнет расти, поэтому почти везде будет преобладать сухая погода, лишь на юге пройдут незначительные дожди, а на востоке - местами вероятный небольшой мокрый снег, сообщает Opogode.ua.

За холодным фронтом температура воздуха несколько снизится и будет колебаться в пределах ночных 3 тепла - 3 мороза, в Карпатах до 5 мороза. Днем она составит 0-6 градусов тепла, в южной части до +8 градусов. Ночью и утром местами ожидаются туманы. В Карпатах остается опасность схода лавин.

В западных областях существенных осадков не ожидается, местами туман. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, в Карпатах до 5 градусов мороза. Днем 0-5 градусов тепла, на Закарпатье до +7 градусов.

На севере без осадков. Местами туман. Температура воздуха ночью от 3 ​​тепла до 3 мороза , днем 1-6 градусов тепла.

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В центральной части небольшой дождь возможен лишь ночью в Днепропетровской области. Везде местами туман. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 1-6 градусов тепла.

На востоке ожидается небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. Местами туман. Температура воздуха ночью 3 тепла - 2 мороза, днем 0 +5 градусов.

В южной части временами дождь, местами туманы. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем +2 +8 градусов.

В Киеве без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 0-2 градуса мороза, днем +3+5 градусов.

В Украине ожидается западный ветер, 5-12 м/с.

Напомним, на Олимпийских играх в Сочи произошли первые сбои, связанные с расписанием соревнований. В Сочи туман, из-за чего не могут соревноваться сноубордисты и биатлонисты. Пока соревнования переносят на день-два вперед. Но когда в горах Красной Поляны установится ясная погода неизвестно.