В Полтавской области повредили два памятника Ленину

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью облуправления милиции, первое сообщение поступило в райотдел 16 февраля около 10.30. Неизвестный сообщил, что в Лохвице на улице Победы, на постаменте памятника В.И. Ленину сделана надпись краской. Памятник высотой 3 метра находится на балансе Лохвицкого городского совета.

Читайте такжеЗимняя Лениниада. В Украине массово разрушают памятники ЛенинуПримерно в то же время милиционерам сообщили о еще одном повреждении памятника Ленину в селе Сенча Лохвицкого района. На месте происшествия милиционеры установили, что неизвестные повалили верхнюю часть бюста и голову памятника. Памятник высотой 2,5 м, установленный на постаменте высотой 2,5 м, выполнен из четырех железобетонных частей, полых внутри. Памятник находится на балансе сельского совета.

Следственно-оперативные группы милиции зафиксировали правонарушения и начали следствие в рамках открытых уголовных дел по факту хулиганства.