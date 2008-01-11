Сегодня Ощадбанк закроется на 2 часа позже

Рабочий день учреждений Ощадбанка 11 января продлен на 2 часа - до 21.00.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

«Идя навстречу многочисленным обращениям граждан Украины, а также учитывая, что 11 января является первым днем проведения компенсационных выплат, руководство Сбербанка приняло решение продлить режим работы учреждений банка в пятницу, 11 января, на два часа. То есть вкладчики Сбербанка бывшего СССР должны иметь возможность обслуживаться в банке до 21 часа», - указывается в сообщении банка.

В Ощадбанке отметили, что такое решение принято Правлением банка для улучшения условий обслуживания клиентов.

Как сообщал УНИАН, 10 января т.г. ОАО “Ощадбанк” получил первый в этом году транш бюджетных средств в размере 198,2 млн. долл. для проведения компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка СССР. 11 января банк начал первые выплаты.

Справка УНИАН. Правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году возвратить вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн., в частности, за счет поступлений от приватизации. Представители оппозиции заявляют, что в Госбюджете на 2008 год от приватизации предусмотрено 8 млрд. грн. Еще 12 млрд. грн. правительство Ю.ТИМОШЕНКО надеется получить от внеплановых доходов от приватизации, но это не зафиксировано в бюджете.

В конце декабря 2007 года ОАО «Ощадбанк» приступил к созданию реестра вкладчиков и собственников государственных ценных бумаг, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали в Украине.