Погода на старый Новый год

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных и Одесской областях ночью и утром местами туман; на дорогах страны кое-где гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью 15-20°, днем 5-10° мороза; на крайнем западе страны и Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 3-8° мороза, в Прикарпатье, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, предгорье и степной части Крыма 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

13-14 января в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед; на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 10-12° мороза (в Днепропетровской, Запорожской и восточных областях 13 января 8-14° мороза, на крайнем востоке до 17°; 14 января 5-10°, в Луганской области до 14° мороза); днем от 3° мороза до 2° тепла, (13 января в восточных областях 1-6° мороза), в Крыму, южных (кроме Запорожской) и местами в западных областях 3-8° тепла.

15-16 января на территории нашей страны без существенных осадков. Температура в восточной части и местами в Прикарпатье ночью 7-13°, днем 0-6° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, на крайнем западе страны, в Крыму и на побережье морей до 7° тепла.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5°, днем 1-3° мороза; по области ночью 3-8°, днем 0-5° мороза.

13-14 января в столице и столичном регионе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед; на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

15-16 января без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.