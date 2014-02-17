В Киеве водители жалуются, что вместо поджогов им стали резать шины

Владельцы авто бурно обсуждают на форумах и в соцсетях, что неизвестные ночам прокалывают сразу по несколько покрышек.

Предполагают даже, что орудуют те же люди, которые ранее поджигали автомобили. Страдают авто, оставленные во дворах жилых домов на Оболони, Шулявке и в Дарнице, передают Вести.

В милиции уверяют, что массовых заявлений от владельцев машин не поступает.

"Рост количества заявлений относительно поврежденных колес автомобилей у нас нет", - рассказала представитель столичной милиции Ольга Билык.