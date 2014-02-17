В Киеве водители жалуются, что вместо поджогов им стали резать шины
02:12, 17 февраля 2014Общество
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У водителей в Киеве появилась новая проблема - теперь вместо поджогов им режут шины.
В Киеве водители жалуются, что вместо поджогов им стали резать шины Сегодня
Владельцы авто бурно обсуждают на форумах и в соцсетях, что неизвестные ночам прокалывают сразу по несколько покрышек.
Предполагают даже, что орудуют те же люди, которые ранее поджигали автомобили. Страдают авто, оставленные во дворах жилых домов на Оболони, Шулявке и в Дарнице, передают Вести.
В милиции уверяют, что массовых заявлений от владельцев машин не поступает.
"Рост количества заявлений относительно поврежденных колес автомобилей у нас нет", - рассказала представитель столичной милиции Ольга Билык.
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