Генсек НАТО дал совет Украине

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР сомневается, что Украина в апреле присоединится к Плану действий относительно членства в альянсе (ПДЧ) и призывает украинские власти продлить нынешнюю программу Интенсифицированного диалога.

Об этом он заявил вчера в Брюсселе на ежегодной встрече с журналистами, передает радио “Свобода”.

Я. де Х.СХЕФФЕР сказал, что не знает, какими будут итоги саммита Североатлантического альянса в Бухаресте в апреле этого года относительно Украины, а также Грузии.

«На сегодня мой совет таков: необходимо использовать Интенсифицированный диалог до конца», – добавил он.

Я. де Х.СХЕФФЕР обратил внимание на то, что в Украине недавно было сформировано новое правительство, с которым НАТО пока «не установила контакт». «Но это произойдет вскоре», – выразил надежду генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2007 года Президент Виктор ЮЩЕНКО отмечал, что консолидированная позиция украинской стороны во время саммита НАТО в Бухаресте позволит Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в альянсе.