Сегодня утром в Киеве неизвестный мужчина ограбил супермаркет "Великий віз", угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет.

Как сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК, информация о преступлении поступила в милицию а 7.36 утра от сотрудников указанного супермаркета, который находится в Шевченковском районе столицы на ул. Печенежской.

По информации свидетелей, мужчина был одет в черную байкерскую куртку, черную трикотажную шапку, черные джинсы, имел при себе полиэтиленовый пакет с логотипом ограбленного магазина.

В данное время милиция принимает меры по розыску и задержанию грабителя.