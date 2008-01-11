В Киеве неизвестный мужчина ограбил супермаркет
12:59, 11 января 2008Общество
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Пострадал "Великий віз"
Сегодня утром в Киеве неизвестный мужчина ограбил супермаркет "Великий віз", угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет.
Как сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК, информация о преступлении поступила в милицию а 7.36 утра от сотрудников указанного супермаркета, который находится в Шевченковском районе столицы на ул. Печенежской.
По информации свидетелей, мужчина был одет в черную байкерскую куртку, черную трикотажную шапку, черные джинсы, имел при себе полиэтиленовый пакет с логотипом ограбленного магазина.
В данное время милиция принимает меры по розыску и задержанию грабителя.
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