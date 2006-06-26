Тигипко стал причастен к Мировой организации бизнеса

Решением заседания правления Украинского национального комитета Международной торговой палаты (УНК МТП) председатель правления АКБ “ТАС-Комерцбанк” Сергей ТИГИПКО избран вице-президентом УНК МТП по вопросам банковской деятельности на общественных началах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Как говорится в сообщении, также решением заседания правления УНК МТП главой комиссии УНК МТП по вопросам банковской деятельности был избран заместитель председателя правления АКБ «ТАС-Комерцбанк» Роман ГОРОХОВСКИХ.

Справка УНИАН. Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (УНК МТП) является представительством Мировой организации бизнеса в Украине.

Одной из ключевых задач уставной деятельности УНК МТП является донесение позиции мирового бизнеса по наиболее актуальным вопросам экономической деятельности до структур государственной власти Украины. В составе УНК МТП действует 11 профильных комиссий, регулирующих различные направления экономической деятельности и соответствующих структуре Международной торговой палаты.

АКБ «ТАС-Комерцбанк» (в 1991-1996 гг. - Инновационный банк «Интеллект», в 1996-2001 гг. - АКБ «Киев-Приват») - материнский банк банковского холдинга ФГ «ТАС». АКБ «ТАС-Комерцбанк» - материнский банк Банковского холдинга ФГ “ТАС”.

На 1 апреля 2006 года активы банка составили 2 млрд. 243 млн. грн., обязательства – 1 млрд. 952 млн. грн., капитал - 217,458 млн. грн., финансовый результат - 7,367 млн. грн.

Основными акционерами банка являются ЗАО “Страховая группа “ТАС”, в собственности которого находится 90,06% уставного капитала, и ЗАО «Страховая компания «ТАС-Капитал», которое владеет 9,93% уставного капитала Банка (данные по состоянию на 01.04.2006г.).

Собственниками АКБ «ТАС-Комерцбанк» называют Сергея и Наталью ТИГИПКО.