В Черкасской области в реанимации умер ученик, которого привезли в больницу из школы

23:43, 14 февраля 2014
Общество
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В реанимации Каменской центральной районной больницы Черкасской области 13 февраля скончался 12-летний ученик, которого доставили в больницу с местной школы без сознания.

скорая

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД в Черкасской области, 13 февраля в Каменский райотдел милиции от дежурного врача райбольницы поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении больницы умер ученик 8-го класса местной школы. 

Находясь в учебном заведении, мальчик потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение. 

Следственным отделом Каменского райотдела милиции ведомости внесены в Единый реестр. Продолжается досудебное расследование.

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