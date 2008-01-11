Единственный в Украине производитель магния объявлен банкротом

Единственный в Украине производитель магния ЗАО «Магний» (Калуш, Ивано-Франковская обл.) объявлен банкротом.

Об этом сообщили УНИАН в Калушком городском совете Ивано-Франковской области.

Недавно ЗАО «Магний» признал банкротом Хозяйственный суд Ивано-Франковской области, который также принял постановление о начале ликвидационной процедуры в отношении этого предприятия.

Справка УНИАН. ЗАО «Магний» - единственное в Украине предприятие, которое производило магний электролитическим методом. Проектная мощность предприятия - 22 тысячи тонн магния в год. Предприятие также производило гранулированный магний из утиля и отходов магниевых сплавов около 1,5 тыс. тонн в год.

В январе 2005 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Космор холдингс лимитед» (Кипр) приобрести свыше 50% акций ЗАО «Магний».

В Калуше 11 марта 2004 года состоялся официальный запуск первой очереди производства магния на ЗАО “Магний”. Первая продукция магния была получена 14 января 2005 года.