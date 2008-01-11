Обманутым вкладчикам Сбербанка СССР советуют не брать правительственных денег

Сегодня „Ощадбанк“ должен начать первые в этом году выплаты компенсаций по обесцененным вкладам в Сбербанке СССР. Правительство уже выделило для этого первую часть средств – около миллиарда гривен. Вместо этого, лидеры организаций обманутых вкладчиков советуют не спешить забирать деньги, передает Немецкая волна.

Давки, большие очереди и жалобы на неорганизованную работу отделений Ощадбанка – так отреагировало население на начало перерегистрации для выплаты компенсаций по потерянным вкладам. Кабмин призывал не создавать ажиотажа и пообещал выплатить всем, кто имеет на это право все предусмотренные бюджетом средства в течение этого года. Вклады, которые превышают тысячу гривен, предлагается использовать безналично на коммунальные платежи, расходы на образование и кредиты на товары длительного пользования. Руководство Ощадбанка поощряет вкладчиков открывать депозитные счета под 9,5 процентов годовых в валюте и 13,5 в гривнях. Регистрироваться, но не брать деньги ­ сразу накануне посоветовали украинцам лидеры ряда организаций обманутых вкладчиков в совместном заявлении. По их словам, индексация вкладов может быть пересмотрена, а сумма вкладов увеличена. Законопроект относительно этого уже якобы готов и не был рассмотрен Верховной Радой в прошлом году только из-за парламентского кризиса.