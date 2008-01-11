Преступная схема: работники банка взяли кредиты по данным клиентов

В городе Хмельник Винницкой области служебные лица отделения одного из банков обманули 14 жителей области.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

В соответствии с сообщением, в райотдел милиции стали обращаться жители города с заявлением о том, что они были обмануты в одном из банков. Люди жаловались на то, что к ним приходили сообщения о неуплаченных кредитах, которые они, в действительности, не оформляли.

Все эти граждане, 14 человек, были клиентами банка и получали в нем заработную плату.

Установлено, что служебные лица отделения банка, а именно, руководитель, главный бухгалтер и банковский оператор, имея доступ к соответствующей информации о клиентах, с использованием компьютерной техники оформляли на них кредиты от 2500 до 4000 грн. Общая сумма ущерба составляет 44600 грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) и ч.1 ст.209 (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.