Одесса присоединилась к ”Празднику соседей”

Одесса вступила в европейскую организацию - Ассоциацию «Праздник соседей». Как сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации, 21 декабря Одесский городской совет одобрил устав этой международной европейской организации.

По словам заместителя руководителя управления информации Елены ВАРИЧЕВОЙ, приглашение вступить в ассоциацию крупных европейских городов, созданную 31 декабря 1999 года, мэр Одессы получил осенью минувшего года.

Справка УНИАН. Штаб-квартирой Ассоциации «Праздник соседей» ("I.E.F.") учредители организации выбрали Париж. Инициатива организации и проведения Европейского Дня Соседства во всех больших городах Европы принадлежит мэрам четырех европейских городов - Парижа (Франция), Брюсселя (Бельгия), Женевы (Швейцария) и Рима (Италия).