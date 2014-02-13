Жители Чернигова напуганы из-за банды подростков, которые грабят и убивают людей

В милиции существование такой официально не признают. Но журналисты насчитали: только за последнюю неделю произошло по меньшей мере 5 нападений, сообщает ТСН.

Читайте такжеПод Киевом обезврежена вооруженная бандаОдной из первых жертв нападающих стала Елена. Она возвращалась с работы, по дороге разговаривала с родными по телефону. Вдруг связь с ней оборвалась. Мертвой Елену родные нашли в лесопосадке, недалеко от дома.

Там уже стояла "скорая". Кто вызвал медиков, родные не знают. Женщину били так, что в нее потрескалась кожа на лице. У женщины забрали 2 телефона и золотую цепочку. А Оксана Барбаш нашла тело сына в заброшенном цехе в трехстах метрах от его работы.

Он, как и предыдущая жертва, возвращался со смены домой и также вдруг его телефон перестал работать. У жертвы - сломанные ребра и пробитый череп. Две смерти правоохранители пока расследуют как отдельные случаи. Но говорят о еще одном похожем случае.

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Иван Слєсаревич, старший инспектор УМВД Украины в Черниговской области рассказал, что одна женщина шла, когда вдруг на нее напали трое парней. Они начали бить ее по голове, пытались попасть в лицо, после избиения они убежали.

Женщина выжила, сейчас она в больнице. Несмотря на данные милиции, ТСН стало известно всего о трех жертвах, которым удалось выжить после подобных побоев. Среди них - журналист Александр Ясенчук. Он рассказывает: нападавшим от 15 до 18 лет, бьют не голыми руками, а металлической шестерней, которая похожа на булаву.